Los memes sobre Ferrari en cada prueba de Fórmula 1 de esta temporada se han convertido en habituales. Las redes 'atacan' al equipo italiano y a su pobre rendimiento, sexto en la clasificación de constructores.

Y Carlos Sainz, todavía en McLaren y con la maleta preparada para Ferrari, también ha sido víctima de numerosas bromas. Pero el madrileño se lo toma con filosofía.

"Me lo estoy tomando con mucha calma", aseguró en la rueda de prensa al Gran Premio de Portugal, que se celebra este fin de semana.

"Hay bromas aquí y allá, bromas en las redes sociales, bromas en todas partes, pero no estoy preocupado, no me lo tomo muy en serio", señaló el de McLaren, descontento con su undécima posición en el mundial de pilotos. Hace unos días ya señaló que era algo "molesto".

No así las bromas sobre su fichaje por Ferrari, la escudería con más historia de la Fórmula 1. Pero, eso sí, lanza una advertencia: "Ojalá sea yo el que se ría por última vez el año que viene. Veremos".

Mucho deberán mejorar los de Maranello para darle un coche ganador tanto a Sainz como a Charles Leclerc, que observa resignado su séptimo puesto en el Mundial. Un puesto que no corresponde a un equipo tan grande como Ferrari. Toca mejorar.