Tras adelantar a Lewis Hamilton en la resalida, Fernando Alonso se encontró con Carlos Sainz. Pero no tuvo espacio para pasarle. Algo que en Aston Martin "estudiarán" por si pudiera haber sanción. Ha sido el propio Fernando el que lo ha comentado al finalizar el sprint.

"Hemos sumado puntos hoy, vamos a ver si hacemos quintos porque Carlos me ha llevado contra el muro en la curva 2, que ha sido un movimiento sorprendente", ha soltado el asturiano.

Y Sainz ha respondido: "No tengo el movimiento en la cabeza... Creo que era cuando me estaba defendiendo de Hamilton en la resalida. Estaba haciendo lo que puedo para mantenerme por delante de Lewis y me ha sorprendido Fernando. Me he hecho todo lo ancho que me podía hacer. Es lo que hay...".

Sobre el DRS y los problemas que Alonso viene arrastrando todo el fin de semana, ha celebrado que haya funcionado en el sprint: "El DRS ha funcionado. Yo creo que ha sido un poco la palabra que más hemos utilizado en todo el equipo".

"Cada sesión hemos tenido problemas. Por lo menos sí que ha funcionado en la carrera. Lo analizaremos esta noche y si hay que hacer algún pequeño cambio pues lo analizaremos también", ha sentenciado el bicampeón de la F1.