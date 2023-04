La carrera al sprint de Bakú dejó una batalla preciosa entre Max Verstappen y George Russell en la salida. Ambos pilotos en paralelo... y en este circuito apenas hay espacio para ello. Por ello, el Red Bull y el Mercedes se tocaron y el neerlandés incluso impactó con el muro.

Fue Verstappen el que terminó por delante. Cruzó la línea de meta en tercer lugar, por detrás de Charles Leclerc (segundo) y de Sergio Pérez, ganador de esta cita al sprint.

Y al llegar al paddock saltaron chispas entre ambos. Verstappen acudió al británico para pedirle explicaciones. "Tienes que dejarme espacio, tienes que dejarme espacio", decía muy enfadado.

En la entrevista posterior mantuvo su enfado: "¿Si está arreglado? No, no está arreglado nada con Russell. No entiendo por qué arriesgar tanto en la primera vuelta. Me ha explicado que no tenía agarre, pero eso no sirve para mí. Tengo un agujero en el pontón de la pelea".