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Hamilton ocupó su lugar

Sainz y su dolorosa salida de Ferrari: "Necesité varios meses para recuperarme..."

Ferrari decidió prescindir de Carlos Sainz para fichar a Lewis Hamilton y el piloto español reconoce que lo pasó muy mal.

Carlos Sainz y Lewis Hamilton Carlos Sainz y Lewis HamiltonGetty

Carlos Sainz lo dice sin problemas: lo pasó muy mal cuando Ferrari decidió no renovarlo y tardó varios meses en recuperarse. Fue un palo duro y así lo ha contado en una entrevista a 'Motorsport' antes del Gran Premio de Bahréin que se correrá en Malasia.

"Sin duda, los meses posteriores a la noticia de que iba a dejar Ferrari. Sinceramente, pensaba que me quedaría allí mucho tiempo. Veníamos de cuatro años estupendos, en los que creo que Charles Leclerc y yo habíamos hecho un buen trabajo juntos y el equipo iba por buen camino. Nunca me habría esperado dejar Ferrari, pero esa situación se produjo y necesité dos o tres meses para recuperarme un poco, entender cómo continuar mi carrera y cuál sería el siguiente objetivo", ha explicado el piloto madrileño.

Lo pasó realmente mal: "Fueron meses difíciles, pero creo que, precisamente gracias a esa dificultad, probablemente alcancé el mejor nivel de mi carrera. Gané en Australia, subí al podio y creo que hice una muy buena temporada 2024".

Sin embargo, no fue en Ferrari donde cree que ha desplegado su pilotaje más brillante: "Algunos de mis mejores años los pasé en McLaren y también algunos en Ferrari. En McLaren, por ejemplo, me sentía de forma muy similar a como me siento hoy en Williams".

Confianza en Williams

Carlos ha extendido su contrato con Williams. La confianza en el equipo es total: "Confío en el proyecto, en las personas y en la visión que en el equipo a medio y largo plazo. Es cierto que este año ha sido muy decepcionante, un año que nadie esperaba".

Viene de sumar un punto en Bakú y espera que esa situación se repita pronto a pesar de los problemas de rendimiento: "Nos ha hecho darnos cuenta de lo mucho que aún hay que mejorar y de que probablemente estamos más lejos de lo que pensábamos. El año pasado ocurrió casi lo contrario: obtuvimos resultados incluso mejores de lo esperado. Este año, en cambio, ha sido mucho más difícil".

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