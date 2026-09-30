El público de Barcelona acabó convenciendo a Fernando Alonso: "Fue un punto de inflexión"

Si Fernando tenía dudas sobre su continuidad, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya fue clave en su decisión: "Influyó mucho".

"Me tocó la fibra ver a todos los aficionados en Barcelona...". Fernando Alonso ha desvelado en 'AS' que el cariño de la gente en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya le ayudó a tomar la decisión de continuar en la Fórmula 1 conAston Martin.

Reconoce el piloto asturiano, bicampeón de la competición, que el cariño de la gente fue un empujón enorme para seguir: "Mucho, mucho. Sobre todo la de Barcelona. Tengo que decir que sí fue un punto de inflexión. No tenía la decisión tomada, ni me había parado a pensar, pero cuando estaba en el 'fan forum', que fue el momento más especial del fin de semana, me tocó la fibra ver a todos los aficionados".

"Ellos creen en mí, tienen una ilusión intacta por la Fórmula 1 y por mis resultados", dice Fernando.

Palpó la ilusión de la gente y no fue capaz de pensar en retirarse: "La percepción que tuve en ese momento en Barcelona fue que la gente no iba a disfrutar del Gran Premio por si fuera el último, sino que estaban ilusionados como si estuviese al inicio de mi carrera".

Cree Alonso que la pasión por la F1 en España está en un momento muy alto: "La llama de la 'Alonsomanía' y de la F1 en España está muy viva. Ni mucho menos vi una decadencia o una sensación de nostalgia por parte de nadie. Estaban todos a tope, como si estuviésemos empate a cero y el partido estuviese al descanso. No pensaba que estuviésemos en la prórroga".

El cariño que siempre ha recibido Fernando en Barcelona ha sido total. Da igual si lucha por victorias o si está en las últimas posiciones. Sus fans no le abandonan. Y eso le ayudó a terminar de convencerse para firmar un nuevo contrato con Aston Martin.

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