Carlos Sainz realizará su tercera su tercera carrera en la Fórmula 1 vestido de rojo. El piloto español ya piensa en el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, donde el año pasado consiguió un cuarto puesto, y liderar la carrera por momentos tras una gran salida, cuando pilotaba en McLaren. Un año después, ya con Ferrari, el madrileño buscará seguir mejorando y adaptándose al SF21. Un coche con el que, por el momento, ha conseguido un octavo y un quinto puesto en las dos primeras carreras del Mundial.

El '55' ha hablado en la rueda de prensa previa al tercer Gran Premio de la temporada, donde ha tocado muchos temas de actualidad que rodean al 'Gran Circo'. Sainz cree que la carrera de este fin de semana va a ser similar a la presenciada en Sakhir e Imola, cuyos trazados son semejantes al de Portimao.

"Va a ser parecido a las dos últimas carreras, es un circuito con una recta muy larga, como Bahrein e Imola, y luego un sector intermedio con muchas curvas, donde rendimos de manera decente. Así que creo que muy similar en ese sentido. Si tuviera que apostar, lo que visteis en las dos primeras carreras, es lo que veréis aquí. Está muy apretado con McLaren, que no están lejos. Parece que el equipo ha hecho un buen progreso, pero al mismo tiempo no estamos donde queríamos estar y tenemos que seguir apretando para mejorar", afirma Sainz.

Mucho por aprender, pero con ambición

"Estamos en la tercera carrera de un calendario de 23, por lo que hay muchas cosas que aprender y por las que pasar. Hasta ahora estoy bastante contento con la manera en la que me he integrado dentro del equipo y de cómo está yendo todo, pero quiero más y el equipo quiere más también. Creo que tengo que seguir haciendo mi trabajo, con la cabeza baja y las cosas irán llegando, como en estas primeras carreras", sostiene el piloto de Ferrari.

Adaptación al SF21

"Está claro que me sé adaptar a coches nuevos. Es el cuarto coche al que me tengo que adaptar, tengo experiencia y sé lo difícil que es. Estamos trabajando bien en Italia, me he ido a vivir allí, estoy centrado en el equipo y todo ayuda. Todo mi método de trabajo está ayudando, pero puede cambiar y se me pude complicar todo. Pero todavía me queda", dice el '55'.

"Para ser un piloto de F1 rápido tienes que cambiar tu estilo mucho casi en cada curva, tienes que ser polifacético y saber qué hacer en cada momento. Y luego también cómo reacciona el coche a tus ajustes. Es un tema de crear esa experiencia completa, de pasar por ciertos errores y situaciones complicadas que añadan experiencia a tu cabeza para próximas ocasiones. Cada carrera que pase estaré más cómodo y será una constante progresión a lo largo del año", explica el madrileño.

Leclerc, 4º en el GP de Portugal de 2020, ¿buena señal?

"Eso quiere decir que es un circuito que se le dio bien y que es un piloto muy bueno que logra grandes cosas. Pero este año el Ferrari es distinto y los demás, igual, por lo que el orden puede cambiar perfectamente. No quiere decir nada", concluye Carlos.