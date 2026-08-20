"Estamos esperando su decisión": Aston Martin no piensa en otro piloto para sustituir a Fernando Alonso

Mike Krack ha sido el representante del equipo británico previa al GP de Países Bajos, donde ha arrojado algo de luz sobre la situación contractual del asturiano.

Aston Martin atraviesa un momento crucial en la temporada. El equipo de Fernando Alonso ha firmado una primera mitad de año muy decepcionante y en Países Bajos buscarán dar la vuelta a la situación con el nuevo motor desarrollado por Honda.

Sin embargo, el resto del coche desarrollado por Adrian Newey permanecerá intacto después del notable paquete de 16 mejoras que introdujo en Hungría. El debut de este AMR26 'B' antes del parón fue satisfactorio, así como las primeras vueltas con la nueva unidad de potencia durante el 'filming day'.

Lo que es indudable es el talento de Fernando al volante, como lleva décadas demostrando en la F1 a pesar de circunstancias muy adversas a lo largo de su carrera. El piloto más veterano del 'paddock' es consciente de que está viviendo sus últimas temporadas al más alto nivel y su renovación está aún en el aire.

Así se han pronunciado en Silverstone al respecto sobre la posibilidad de retener a Alonso: "Estamos esperando su decisión, como ya he dicho otras veces, y luego ya veremos". Una "decisión" del asturiano que, como ha asegurado Mike Krack en Zandvoort, aún no ha sido comunicada al equipo de Lawrence Stroll.

"No (hemos considerado otras opciones), siempre hemos dicho que lo importante es seguir contando con Fernando y estamos bastante seguros de que conseguiremos un buen resultado. Por otro lado, también tenemos que respetar el deseo de Fernando de tomar su propia decisión", concluía el ingeniero en palabras que recoge 'Motorsport'. Un peso añadido más a este fin de semana para Alonso que, en caso de no haber decidido aún, podría tener muy en cuenta las sensaciones sobre el coche para decantarse finalmente sobre su futuro.

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