Sánchez anuncia más impuestos a propietarios de pisos vacíos y fondos de inversión: "Esto es un aperitivo"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno y candidato socialista anuncia diversas medidas de cara a una nueva legislatura e insiste que blindará el aborto y las pensiones en la Constitución: "Asumimos compromisos".

Pedro Sánchez ha destacado los logros de su Gobierno, comprometiéndose a nuevas medidas como aumentar impuestos a fondos de inversión y propietarios de viviendas vacías. Desde un acto del PSOE en Alcorcón, ha subrayado la importancia de la buena política, mencionando la revalorización de pensiones y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional. Sánchez ha propuesto blindar en la Constitución la revalorización de pensiones y derechos de aborto, mejorar permisos parentales, reconocer la Unión de Amistad en el Código Civil y proteger a los autónomos. Además, busca que el 80% de la electricidad provenga de energías renovables y reducir la brecha salarial.

Pedro Sánchez ha sacado pecho de los "compromisos cumplidos" que su Gobierno ha realizado durante esta legislatura. Y, por ello, también se ha comprometido a varias nuevas medidas como el aumento de los impuestos a los fondos de inversión y propietarios de viviendas vacías.

El presidente del Gobierno, desde un acto del PSOE en Alcorcón, ha recalcado que "hay que reivindicar la buena política y la buena educación" porque "la buena política da sus frutos, no su fruta" y ha afirmado que su Ejecutivo ha sido un Gobierno "que cumple".

"Dijimos que íbamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y hemos pasado en 2018 de una pensión media de 1.000 euros a 1.600 euros. Compromiso adquirido, compromiso cumplido. Dijimos que íbamos a subir el Salario Mínimo Interprofesional y lo hemos subido. Dijimos que íbamos a reforzar el Sistema Nacional de Dependencia y hoy la Administración General del Estado aporta el 50% de financiación al Sistema Nacional de Dependencia", ha recalcado.

Pese a ello y más aspectos que ha mencionado, Sánchez ha recalcado que "queda mucho por hacer" y por ello se ha comprometido a nuevas medidas, de las cuales ha mencionado cinco.

La primera de ellas ya la mencionó con anterioridad, que es blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones y el derecho de las mujeres a abortar. Ahora bien, a ello ha sumado el mejorar los permisos parentales paternos para el cuidado de menores de ocho años "donde se va a retribuir el 100% de la base reguladora durante cuatro semanas a los padres y madres".

Además, el tercer compromiso es incluir en el Código Civil algo que ya tienen en Navarra o Cataluña, que es la Unión de Convivencia o, como Sánchez la ha denominado, Unión de Amistad: "Porque hay personas a las que queremos, que son nuestros amigos y nuestras amigas, que no tienen por qué ser nuestra pareja ni tampoco tener un vínculo sanguíneo con nosotros y con nosotras y que deciden cuidarnos o nosotros cuidarlos a ellas y que por tanto merecen también tener derechos y el reconocimiento en nuestro código civil a esa unión de amistad".

El presidente del Gobierno también se ha comprometido a una mejor protección de los autónomos para que "los ingresos reales y las cotizaciones sean una materialización durante la próxima legislatura", además de facilitar la "prestación por cese de actividad y la prestación por cuidados a los trabajadores autónomos de nuestro país".

Por último, Sánchez también ha anunciado que los grandes fondos de inversión y a los grandes propietarios que tengan viviendas vacías, las utilicen para apartamentos turísticos o "que tengan precios de alquiler que son absolutamente inasequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país" se les van a poner más impuestos.

"Esto es un aperitivo de lo que vamos a hacer durante los próximos cuatro años", ha señalado pidiendo también deberes a la población: un 75% de participación en las elecciones y 176 escaños progresistas.

Por otro lado, también ha mencionado que la intención socialista es que el 80% de la electricidad que se consuma en España provengan de energías renovables, que el paro baje de los dos dígitos hasta el 8% o que el 80% de las personas entre 25 y 34 años tengan una formación superior a la ESO.

También ha mostrado su intención de que la brecha salarial entre hombres y mujeres de aquí a 2030 se reduzca al 5%, de tener un parque público de vivienda represente el 6% y que el 20% del crecimiento venga de la reindustrialización de España.

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