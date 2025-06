De la Rosa revela un recuerdo inédito: ¡Su primer enfrentamiento en pista con un debutante Alonso!

Fernando Alonso suma su 22ª temporada en la Fórmula 1, un registro que no tiene ningún piloto de la historia de la competición. Antes de su llegada, el automovilismo español no tenía un referente con tanto éxito a lo que ha llegado el asturiano.

Pedro Martínez de la Rosa fue una de las figuras conocidas antes de la llegada de Alonsoa la F1. El barcelonés debutó dos años antes que el ovetense y ha rememorado la temporada debut de este, así como la manera en que vivió su primer enfrentamiento en pista.

"Me acuerdo perfectamente de correr contra Fernando en el 2001, él iba con Minardi y yo tuve un accidente y clasifiqué el último. Yo iba con Jaguar, era un coche infinitamente superior al suyo y recuerdo ir detrás de un Minardi", ha rememorado el embajador de Aston Martin, tal y como recoge 'DAZN'.

De la Rosa quedó alucinado del estilo de pilotaje que llevaba el entonces 'rookie': "En cada curva el piloto de ese Minardi se estaba jugando el pellejo. Iba detrás de él y decía:' joder este tío, cómo arriesga'. Y me acuerdo en la recta adelantarlo, miré y vi que era el casco de Fernando, en ese momento dije este tío es bueno".

El bicampeón con Renault bromeó sobre si pensaba de verdad que era un piloto "que le echaba valor" o "bueno" a lo que De la Rosa fue tajante: "Ese momento fue como un 'click' en mí, pero pensé, todo lo que me están contando de este chico, que venía de ganarlo todo en las Fórmulas inferiores y en karting, dije, es verdad y creo que no me equivoqué".