Aston Martin reconoce el gran punto débil de su coche: "No tenemos el mismo ritmo que en clasificación"

Fernando Alonso ha vuelto a disfrutar con el Aston Martin. Pero sólo en las clasificaciones. Se siente conectado con el coche, pero después en carrera llegan los problemas. Se volvió a ver en Montmeló, donde el asturiano tuvo muchos problemas de ritmo durante el domingo.

Mike Krack ha reconocido que no logran replicar ese ritmo los domingos: "No tuvimos el mismo ritmo que en la clasificación. Pensábamos que éramos un poco más competitivos en cuanto a ritmo".

"Estábamos un poco desequilibrados al principio. Intentamos proteger la parte trasera. Esto quizá fue una pequeña desventaja al principio y luego lo corregimos", dice el que fuera jefe de la marca inglesa.

"Tuvimos que tener cuidado de no gastar demasiado los neumáticos. Obviamente, no fue lo óptimo y al final, tuvimos fases en la carrera en las que no creíamos que pudiéramos puntuar y pero finalmente lo conseguimos. Tuvimos algunas circunstancias, pero en general, podemos estar contentos con los dos puntos", dice Krack.

Y así habla de los neumáticos: "En la clasificación se ponen neumáticos nuevos, neumáticos nuevos, neumáticos nuevos... y por eso se ocultan muchos de los problemas que tienen los coches. Esto no sólo afecta al nuestro, sino a todos. Por eso también se ven las pequeñas diferencias en la clasificación, porque todas las debilidades de los coches se cubren con neumáticos nuevos".

Sobre las esperadas mejoras, que ya en Ímola se vieron las primeras, no hay fecha para las próximas: "Ya veremos. Cuando estén listas, las traeremos".