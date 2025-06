La ambición total de Alonso por radio: así reaccionó cuando Aston Martin le pidió gestionar las ruedas

La ambición de Fernando Alonso es total. No se conforma. Siempre quiere más. Lo demostró en las radios del Gran Premio de España, en Montmeló. Aston Martin le pidió que gestionara ruedas en algunas curvas, pero el asturiano directamente rechazó la sugerencia.

"Olvidaos", respondió cuando le pidieron que gestionara en algunas curvas. Lo tenía muy claro.

Le apuntaron que con esa degradación no llegarían al 'Plan A', pero Fernando no estaba de acuerdo: "Sí, puedo dejarme un margen en la curva 13, ¿sabes? Pero así aseguramos el 'P20', no sé...".

Después reconoció en 'DAZN' que la degradación fue muy alta: "Hemos tenido muchísima degradación, más de lo que pensábamos en la rueda delantera izquierda. Así que no teníamos mucho ritmo". Esa rueda que ya le había dado un susto en plena carrera, pero no se rendía: "¿Queréis que probemos algo diferente o aseguramos esta posición (P13)?".

Pero entonces llegó el safety car. Y el Alonso más ambicioso se lanzó a por los puntos: "Necesito que vuelva a empezar la carrera, ¿a qué están esperando?". Y así fue. Adelantó en pista y logró los primeros puntos de la temporada.