Helmut Marko, asesor de Red Bull, se lo ha dejado muy claro a Daniel Ricciardo. Si no mejora su rendimiento perderá su asiento en Racing Bulls. Pero el australiano parece no estar muy preocupado por ese ultimátum. Ha asegurado en la previa del Gran Premio de Japón que está tranquilo con su trabajo y que nada tiene que ver con lo ocurrido en su etapa en McLaren.

"No es la situación de McLaren. Así que creo que lo importante ahora es seguir trabajando con mis ingenieros, y no empezar a aceptar demasiadas sugerencias o consejos del exterior. Por supuesto, habría querido más resultados en las primeras carreras, no estoy contento con ello. Pero es importante que mantengamos el rumbo y no nos desviemos", ha expresado el compañero de Yuki Tsunoda.

Por supuesto, habría querido más resultados en las primeras carreras, no estoy contento con ello. Pero es importante que mantengamos el rumbo y no nos desviemos. Llegué a esta temporada con una pretemporada completa, pasé un invierno muy bueno, me entrené a tope y me siento muy bien", señala el que fuera piloto de Red Bull.

Eso sí, deja claro que no está contento con su rendimiento. Sobre todo después de lo de Australia: "Incluso Melbourne, obviamente, estaba decepcionado sobre el papel con el fin de semana, por supuesto, y no conseguir puntos, y la quali y todo eso. Pero cuando analizamos la carrera, no fue tan triste como parecía".

"Desde Arabia Saudí hemos cambiado cosas, y probablemente para China cambiaremos algunas más. Obviamente estamos intentando asegurarnos de que todo está bien y no hay fallos en nada. Y, obviamente, para nuestra tranquilidad, porque hemos explorado bastante", sentencia un Ricciardo que parece no temer perder su asiento en Racing Bulls.