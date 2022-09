Oscar Piastri, dentro; Daniel Ricciardo, fuera. Esa es la jugada de McLaren para 2023. A pesar de que el todavía piloto dijo que no se marcharía, la escudería le obligó a hacerlo y deberá buscar un nuevo reto. Y ser piloto titular en la actual Fórmula 1 parece muy complicado para él en estos momentos.

Por ello el australiano no ve con malos ojos ser reserva. Así lo afirma en 'Sky': "Estoy bastante abierto a cualquier posibilidad. Aceptaré las ventajas e inconvenientes de lo que sea. También tiene ventajas tener algo de tiempo libre".

"También mantenerse activo está bien. Por eso quiero escuchar todas las opciones. Incluso aunque sea un papel de reserva, no quiero estar demasiado orgulloso de decir que soy demasiado bueno para eso", dice el de McLaren.

Eso sí, deja claro que todavía no ha tomado una decisión y que podría tener encima de la mesa varias opciones: "Quiero escuchar todas las opciones y ver lo que tiene sentido. Podría ser algo que me coloque mejor para el futuro".

"Desde 2017 cada dos años he estado con un equipo diferente. Simplemente no quiero firmar algo y pensar en que llegará otra cosa nueva para 2024. Así que probablemente no es tan sencillo como colocarse en algún lugar de la parrilla para el próximo año", afirma.

Se tomará su tiempo a la espera de que finalice una temporada en la que de nuevo sus resultados no han sido buenos: "Puede ir en muchas direcciones, así que no creo que se necesite una decisión inmediata".

"Va a tratarse de lo que sea lo mejor para mí. No me daré por vencido respecto a la F1. Si no estoy en la parrilla el próximo año, definitivamente intentaré encontrar una forma de estar allí en 2024", sentencia Ricciardo.