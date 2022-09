Alpine ya aventaja en 24 puntos a McLaren en la clasificación del mundial de constructores. Algo que parecía imposible a comienzo de temporada. Pero la mejora de los franceses ha sido tal que la remontada ya es una realidad. En Zandvoort Fernando Alonso terminó por delante de Lando Norris.

En McLaren asumen que sólo pueden competir con el joven británico. Porque Daniel Ricciardo, cuyo futuro parece lejos de la Fórmula 1 ante el anuncio de Oscar Piastri, está muy lejos de la batalla y su rendimiento está siendo muy pobre en esta temporada 2022.

De hecho Norris lo dejó claro al finalizar el GP de los Países Bajos. "Es Alpine contra mí", dijo el piloto, que finalizó séptimo justo por detrás de Alonso y por delante de Esteban Ocon.

"Estoy muy contento con el resultado, aunque sea muy frustrante acabar detrás de Fernando. Hicieron un buen juego con Fernando y Esteban, así que es Alpine contra mí", ha dicho el joven inglés.

"Si no hubiera habido el coche de seguridad, tampoco el virtual, podríamos haber acabado por delante de ambos y haber sido séptimos. Tan solo tuvieron un poco de suerte, y eso les ayudó mucho a tener la ventaja. No había mucho que pudiera haber hecho. Creo que hice y el equipo hizo un buen trabajo, tan solo fue una carrera dura", detalló.

Norris sigue mandando mensajes a su equipo, que no ha mejorado lo esperado en las últimas carreras: "Esperábamos estar mucho más cerca aquí. Probablemente fuimos un poco mejor aquí de lo que esperábamos, tan solo porque este fue nuestro peor circuito el año pasado".

Y para Monza no tiene ninguna esperanza: "Estará más en la línea de Spa, baja carga aerodinámica, curvas de alta velocidad, baja velocidad y no somos buenos con eso. No espero gran cosa. Creo que hay algunas cosas positivas en que seamos mejores con una carga aerodinámica alta, pero sigo séptimo a muchos metros de distancia".

Parece claro que ni Norris ni McLaren parecen contar ya con un Ricciardo muy lejos de su mejor nivel. El australiano incluso ha desvelado su futuro sin querer. "Me tomaré un año libre, después volveré en 2024", le captaron las cámaras diciendo en la previa de la carrera de este pasado fin de semana.