La reacción de Jannik Sinner tras recuperar el número 1: "No está solo en mis manos..."

El tenista italiano es el ganador en el Masters de París y el nuevo número 1 del mundo después de la caída de Carlos Alcaraz en primera ronda.

Jannik Sinner vuelve al número 1 del mundo del ranking de la ATP. Se ha quedado con el puesto que tenía Carlos Alcaraz y que perdió al caer en la primera ronda del Masters de París. Pero a pesar de ello, dice el italiano que no depende de él mantenerlo antes del final de temporada.

Después de celebrar su victoria en París, ha dejado claro que en las ATP Finals puede volver a perderlo: "No está solo en mis manos, pero estoy contento de serlo...".

"Sabía que la oportunidad estaba ahí desde el principio de la semana. Sin embargo, intento dar el máximo en todos los torneos que juego, y en Turín va a ser igual. El objetivo aquí era maximizar mi potencial día a día, y lo he cumplido. Ahora toca recargar pilas y estar listo para una buena semana de tenis en Turín", dice el tenista italiano.

Jannik ha logrado dos títulos seguidos: "He hecho unas semanas espectaculares entre Viena y París, y lógicamente ahora ya miro a las ATP Finals. Aún así, ahora quiero disfrutar el momento porque hoy es un día muy especial".

Las derrotas en los Grand Slams contra Carlos Alcaraz le han hecho aprender: "Cuando pierdes, aprendes. Eso sí, es algo que también ocurre cuando ganas y creo que esta semana es buenísima para aprender a entender mi cuerpo mejor".

"Cada día es muy diferente y he tenido que luchar mucho en algunos partidos, aunque desde fuera se vea el marcador y se crea algo distinto", cierra el nuevo número 1 del mundo.