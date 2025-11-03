La leyenda del tenis español que compara Sinner y Alcaraz: "Uno tiene una energía increíble, pero el otro..."

Garbiñe Muguruza analiza el juego de ambos astros y señala las fortalezas que tienen los dos mejores jugadores del mundo. La campeona de Wimbledon en 2017 expresa su admiración por ambos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se jugarán el número uno del mundo en las Nitto ATP Finals. El torneo que cerrará el año del circuito ATP coronará a uno de los dos mejores tenistas del año. El italiano ha conseguido este lunes recuperar el trono del tenis mundial tras su victorias en el Masters 1.000 de París.

Carlitos pagó cara la eliminación en primera ronda ante Cameron Norrie y le proporcionó a Sinner una oportunidad que no ha desperdiciado. Sin embargo, Alcaraz lo tiene de cara para volver a recuperar el número uno del mundo en las ATP Finals.

El murciano terminará el año en lo más alto del ranking si gana los tres partidos de fase de grupos o si Sinner no gana el torneo, entre otros varios supuestos. Garbiñe Muguruza, extenista y exnúmero uno, ha analizado a los dos astros del deporte de raqueta.

La que fuera campeona de Wimbledon en 2017 señala las fortalezas de casa uno de ellos: "Conozco un poco mejor a Carlos. Tienen personalidades distintas, y eso me encanta. Alcaraz es muy extrovertido, sonríe mucho, expresa sus emociones con mucha más intensidad y tiene una energía increíble".

"De Jannik, enseguida se nota lo responsable y trabajador que es. Como extenista, admiro su fortaleza mental, porque al final todos tenemos altibajos, pero Jannik es una roca, y me impresiona que, a tan corta edad, sea capaz de dominar todos estos aspectos tan bien. Está destinado a ser uno de los más grandes", ha confesado Muguruza en unas declaraciones para el medio 'Corriere dello Sport'.