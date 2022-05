Carlos Sainz se fija en el Real Madrid. En las remontadas del Real Madrid. En unos encuentros de Champions League en los que los blancos han sacado su ADN para levantar hasta tres eliminatorias que parecían estar completamente perdidas. Por ello, el piloto de Ferrari, madridista, tiene claro que todo puede suceder en el deporte.

"Solo necesito un fin de semana limpio para que todo funcione. Sigo siendo positivo. El Real Madrid demostró que en el deporte todo puede cambiar en cuestión de minutos", afirma en palabras que recoge 'Motorsport.com'.

Y es que Sainz alude a la falta de suerte: "En las dos últimas carreras, en ritmo puro, he sido más rápido que al comienzo de año... pero los resultados han sido peores".

"El año pasado tuve un escenario similar. Me estrellé un par de veces, pero luego llegó mi mejor racha en la F1. Sé cómo salir de ello", cuenta Sainz.

Carlos sigue encontrando el camino en su nuevo coche: "Aprendo, y me está sorprendiendo, no voy a mentir. En cuanto me ponga con ellas puedo ser rápido en cualquier vuelta".

En ese sentido, Sainz tuvo un accidente duro en el GP de Miami, en la sesión de entrenamientos del viernes: "Golpeé en el peor lugar posible, y fui contra el muro. Incluso a baja velocidad lo noté muy duro".

"Y el coche tiene daños. No es ideal. Tuve este pequeño error porque creo que sobrecalenté un poco las gomas traseras... pero el coche parece funcionar bien. Nos quedamos con lo positivo", relata.

Por ello, está estudiando todo lo que está pasando: "No estoy contento con estos accidentes. Analizo e intento sacar conclusiones sobre todas estas cosas".