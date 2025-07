La remontada que pretende emular Fernando Alonso para llegar al podio en el GP de Bélgica

Fernando Alonso está teniendo un fin de semana bastante frustrante. El Aston Martin ha vuelto ha tener un bajón de rendimiento que le ha posicionado como el peor coche de la parrilla en la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

Tanto el español como Lance Stroll, su compañero de equipo, partirán desde la 19ª y 20ª posición en Spa, o lo que es lo mismo, desde la penúltima y última posición. En un fin de semana normal, este sería un Gran Premio para olvidar, pero la lluvia puede cambiarlo todo.

Prueba de ello es lo sucedido hace ya tres semanas en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde la lluvia también fue protagonista. En aquella ocasión, un tal Nico Hülkenberg partía desde la 19ª plaza y acabó firmando el primer podio de su carrera deportiva.

Una resultado digno de un milagro más que de una carrera de Fórmula 1. Ahora, es Alonso el que parte en esta posición, y la lluvia vuelve a estar presente: "A mí no me ha pasado nunca en 20 años de carrera. Igual él visitó Lourdes antes de Silverstone y le pasó".

Es prácticamente inviable que esto vuelva a ocurrir, pero ya hemos visto que no es imposible. Si Aston Martin da con la estrategia correcta y Fernando Alonso tiene esa pizca de suerte que está faltando este año, podríamos tener una sorpresa.

"Pero yo creo que en condiciones normales es difícil puntuar. Hay que aceptarlo. Es un fin de semana regular, los dos coches hemos sufrido. Y la vuelta ha sido buena, no he sentido grandes dificultades al conducir o ningún susto que me haya dado el coche. Ha ido todo más o menos bien y hacer todo lo posible, pero seguramente sea un día malo", concluyó.