Stroll, "triste" por 2026: "No me gusta la idea"

Aston Martin, de la mano de Adrian Newey y Honda, tiene una oportunidad de oro para convertirse en un equipo ganador a partir de la próxima temporada gracias al nuevo reglamento que se implementará en la Fórmula 1.

Sin embargo, para los pilotos los cambios en los monoplazas restarán emoción a las carreras, y así lo ha dejado claro Lance Stroll.

"Las regulaciones son un poco tristes. Lo he conducido en el simulador, y por eso estoy un poco triste", ha señalado el compañero de Fernando Alonso en declaraciones que recoge 'As'.

Según el canadiense, se ha perdido un poco la perspectiva en pro de la sostenibilidad: "Es una pena que en la Fórmula 1 estemos optando por la energía eléctrica y hayamos tenido que reducir toda la carga aerodinámica para apoyar la energía de la batería".

"Sería divertido ver coches ligeros, ágiles, rápidos y con mucha carga aerodinámica, para simplificar un poco todo, sería menos un proyecto científico sobre un campeonato de baterías energéticas y más un campeonato de carreras de Fórmula 1", ha explicado.

De hecho, cree que su sentir se puede extrapolar al resto de la parrilla aunque muchos guarden silencio: "No me gusta la idea de las nuevas regulaciones, y creo que muchos pilotos pueden estar de acuerdo en eso, y no creo que algunos de ellos puedan hablar de ello por razones políticas".