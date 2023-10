Muchísimas cosas ocurrieron en el Gran Premio de Qatar que han indignado a pilotos y equipos de la Fórmula 1. Las condiciones climatológicas provocaron situaciones peligrosas, tal y como reconoció la FIA. Y en el circuito, los límites de pista se convirtieron en un "festival".

Esta definición la ha hecho Fred Vasseur, jefe de Ferrari, en declaraciones a 'Motorsport': "Diría que el mayor problema para mí del fin de semana son los límites de la pista...".

"Sabes que cuando vayas a Spielberg tendrás problemas con los límites de la pista, y nosotros tuvimos problemas con los límites de la pista aquí, y obtienes los resultados dos horas después de la carrera. Y cuando llegamos antes del fin de semana, les dijimos que sería un festival. Y fue un festival", explica el jefe de la escudería de Maranello.

Para el espectáculo no ayuda: "Creo que ni siquiera es bueno para el espectáculo. Al menos, en el muro, tienes el número de strikes, puedes seguir el historial. Pero estoy pensando en los chicos que están frente a su televisor, que no pueden seguir ese historial y...".

Asegura que lo ocurrido "no está al nivel de la Fórmula 1": "No quiero entrar a hablar de la inversión, pero vamos a Qatar, que han hecho un gran esfuerzo para organizar el evento, y tener este resultado, para mí no está al nivel del campeonato".

Pide una "anticipación"

Pide Vasseur tanto a la F1 como a la FIA que "anticipen" estos problemas y no pongan tantas sanciones a los pilotos. Para ello habría que cambiar un trazado que siempre se ha dicho es más para motos que para coches.