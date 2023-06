Los resultados obtenidos por Sergio Pérez en las primeras seis carreras no han sido suficientemente buenos como para pensar en el campeonato. O al menos eso piensan en Red Bull tras la debacle del piloto mexicano en el Gran Premio de Mónaco, donde no logró terminar más allá de la decimosexta posición.

En Red Bull son conocidos por 'no hacer prisioneros' cuando las cosas no van bien, y en este caso no ha sido menos. Helmut Marko, asesor del equipo de la bebida energética, ha sido contundente en unas declaraciones ofrecidas al canal de televisión austriaco 'OE24'.

"La lucha por el Mundial ahora ya sí que ha llegado a su fin. En realidad, Max nunca ha visto a Sergio como una seria amenaza", ha confirmado Marko en relación con la diferencia de rendimiento entre ambos pilotos.

Mirando hacia el Gran Premio de España, Helmut no ha dejado pasar la oportunidad de asegurar que el equipo contará con algunas piezas nuevas para tratar de mejorar el monoplaza y ha dejado claro que si las cosas van bien en Barcelona, van a ir bien en todos los circuitos.

"En Barcelona puedes ver cuán bueno es cada coche. La gente dice que si funciona en este circuito, lo hará en la mayoría. Nosotros vamos a probar cosas nuevas para esta carrera", ha asegurado.

Mónaco, clave en el devenir de 'Checo'

El Gran Premio de Mónaco ha sido clave en el futuro de Sergio Pérez. Antes de llegar a las calles del Principado, el mexicano se encontraba muy cerca de Verstappen y podía pelearle el título de tú a tú.

Un error de Pérez en la Q1 le condenó para todo el fin de semana, obligándole a salir último y, como consecuencia, finalizar la carrera lejos de la zona de puntos. Ese error no ha pasado desapercibido en Red Bull, donde ahora miran al mexicano con otros ojos.