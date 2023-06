La sorpresa en el Gran Premio de España fue sin duda Mercedes. Por primera vez en la temporada sus dos pilotos, Lewis Hamilton y George Russell, en el podio. Acompañando a un Max Verstappen a quien nadie le puede alcanzar. Eso creen en la escudería Red Bull, donde no hay mucha preocupación por sus mejoras.

Christian Horner, jefe de Red Bull, se ha mostrado muy tranquilo en declaraciones que recoge 'Motorsport': "Mercedes todavía se ha quedado a 23 segundos detrás nuestro al final de la carrera...".

"La verdad es que sí que han dado un buen salto de calidad, pero aún tenemos algo de ventaja en esa zona delantera. Además, acaban de introducir una gran mejora y nosotros tenemos piezas nuevas que llegarán más adelante en la temporada", dice el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

Sobre Checo Pérez, que quedó cuarto, cree que la clave para no alcanzar a los Mercedes fue su inicio: "Sergio ha perdido algo de terreno en las primeras vueltas, no ha tenido la mejor salida. George le ha ganado la partida en la primera vuelta al salirse de pista y no se le ha sancionado por ello".

"Creo que eso ha marcado la diferencia. Sergio ha ido a más a medida que ha avanzado la carrera y su última tanda larga ha sido muy fuerte. No ha tenido vueltas suficientes para luchar por el podio", ha completado Horner.

Verstappen lidera el mundial de pilotos con cinco victorias en siete carreras (170 puntos). Segundo, lejos ya, está su compañero de equipo. En el mundial de constructores el dominio es todavía mayor: 287 puntos de Red Bull por 152 de Mercedes, segundo.