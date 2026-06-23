Lawson desmiente a Red Bull tras su caótica salida: "Se dijo que tenía problemas mentales..."

El piloto neozelandés habla sobre su marcha de la escudería austriaca y recalca que su situación en el equipo y las causas de su salida fueron muy distintas.

"No podría estar más lejos de cómo fueron las cosas..."

El segundo coche de Red Bull parece haber estado maldito los últimos años. Desde Daniel Ricciardo, solo Checo Pérez ha podido pelear y estar al nivel de Max Verstappen en Red Bull.

Esta temporada parece que Isack Hadjar está teniendo un ritmo parecido al que ha mostrado el piloto neerlandés, pero por el camino han pasado varios pilotos que no han conseguido poner el coche de la escudería austriaca a un nivel ni siquiera cercano al de Verstappen.

Uno de los pilotos que sufrió esto fue Liam Lawson. El ahora piloto de RB solo duró dos grandes premios a los mandos del Red Bull en 2025 (Australia y China). Una salida estrepitosa de la que se dijo que era por los problemas mentales y de presión que estaba sufriendo el neozelandés.

Algo que Lawson ha querido desmentir criticando a Red Bull por como gestionó la situación: "Independientemente de esas dos carreras, eran dos carreras en dos circuitos en los que nunca había competido y en una situación como aquella. No voy a aceptarlo. No se me puede juzgar por eso. Esto es un deporte de equipo. Todo el mundo trabaja junto".

"Todo se presentó como si yo estuviera teniendo problemas mentales y cosas así, y como si ellos estuvieran haciendo esto para protegerme. Sinceramente, eso no podría estar más lejos de cómo fueron realmente las cosas", concluyó el piloto de 24 años, según recoge 'Motorsport.com'.

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