Red Bull, impasible ante la posible retirada de Max Verstappen: "No hemos hablado..."

Laurent Mekies, jefe de la escudería austriaca, ha resaltado la sensación de tranquilidad en el equipo ante las declaraciones del tetracampeón en las que ha dejado entrever su probable retiro.

Max Verstappen ha anticipado la que podría ser la noticia del año en la Fórmula 1. El tetracampeón del mundo está harto del nuevo reglamento que ha implementado la FIA, y ha dejado entrever su posible retirada cuando finalice el Mundial.

El principal motivo de su descontento es la pérdida de emoción en las carreras con la nueva gestión de la unidad de potencia. "Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en que hay que correr. Es realmente anti-conducción. Llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", señalaba el piloto neerlandés tras el GP de Japón.

Pese a que sus declaraciones han hecho saltar las alarmas en la competición, Laurent Mekies, jefe de Red Bull, ha asegurado que, desde la escudería austriaca, están tranquilos ante la situación y no han "hablado en absoluto de esos aspectos" con el piloto.

"Tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy seguro de que cuando le demos un coche rápido, Max estará mucho más contento. Cuando le demos un coche con el que pueda empujar y con el que pueda marcar la diferencia, será un Max más feliz. Así que, sinceramente, ese es el tema principal de nuestras conversaciones ahora mismo", ha confesado Mekies en declaraciones publicadas por 'ESPN'.

Por ende, la situación en Milton Keynes es más tranquila de lo que se esperaba tras las palabras de Verstappen. Es por ello que desde el equipo están trabajando en proporcionarle un coche más rápido para que pueda competir al máximo nivel "hasta el final del año".