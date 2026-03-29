El enigmático mensaje de Verstappen que suena a despedida: "No sintáis pena por mi..."

El neerlandés, después de que un medio informara las dudas que tiene para continuar en la F1, ha dejado unas emotivas palabras que apuntan a una posible despedida del 'Gran Circo'.

Max Verstappen ha dejado el 'bombazo' de lo que llevamos de temporada en la Fórmula 1. El de Red Bull, que ha terminado octavo en el Gran Premio de Japón, ha sido el protagonista de una llamativa información en la que se asegura que se está replanteando su futuro en el 'Gran Circo'.

Según el medio 'De Telegraaf', el neerlandés se estaría pensando seriamente dejar la competición a finales de esta temporada. Max ha sido el piloto más crítico con la nueva reglamentación dejando claro que no disfruta compitiendo en estas circunstancias.

Tras la carrera en Suzuka, ha dejado un mensaje que suena a despedida: "Esta Fórmula 1 es anticonducción. No es lo que quiero hacer. Puedo aceptar fácilmente hacer 7º - 8º, pero no es natural no disfrutar de todo lo que hay detrás. Uno se pregunta si esto vale la pena o si disfruto más estando en casa con mi familia o mis amigos".

"Ahora la gente puede decir fácilmente: 'Has ganado tantos campeonatos y carreras y ahora te quejas solo porque el coche no es bueno'. Quizá tú lo veas así, pero yo lo veo de otra manera. Muchos deportistas te dicen que para alcanzar el éxito tienes que disfrutar con lo que haces. Si me detuviera aquí, no significaría que no voy a hacer nada. Siempre me voy a divertir con muchas otras cosas en mi vida", reconoce Max para la 'BBC'.

El de Red Bull deja para el final un enigmático mensaje: "No tenéis por qué sentir pena por mí. Estaré bien". Lo único que podría evitar lo que sería uno de los 'bombazos' del siglo en la F1, es la reunión que tendrá la FIA con los equipos este mes de abril para evaluar cambios en la normativa. Se ha anunciado tras el GP de Japón.