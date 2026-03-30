Peligra la continuidad de Verstappen en Red Bull: ¿Cuándo puede activar su cláusula de salida?

El tetracampeón de la F1 estaría meditando abandonar su escudería este año si no llega al parón veraniego en segunda posición o mejor en la clasificación. En Zandvoort podría activar dicha cláusula.

Max Verstappen podría dar por concluida su carrera en la Fórmula 1 este año. El tetracampeón del mundo está viviendo el que puede ser su peor año en la competición desde que aterrizó en Red Bull. Tal es así que el propio piloto ha hecho saltar las alarmas en el paddock tras el GP de Japón.

El neerlandés acabó octavo en Suzuka y no termina de conseguir una buena posición dentro de la nueva era de la F1. Sus quejas acerca del nuevo reglamento no cesan, e incluso ha afirmado públicamente estar perdiendo la ilusión tras cada carrera. "¿Merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia?", se preguntó a sí mismo frente a los medios de comunicación en Japón.

La situación de Verstappen, tanto en Red Bull como en la F1, pende de un hilo. Pese a que la posibilidad de retirarse no se ha puesto sobre la mesa todavía, un cambio de aires es la alternativa que se lleva rumoreando durante los últimos meses.

En concreto, el piloto cuenta con una cláusula de salida en su contrato con la escudería austriaca que le permitiría abandonar su actual equipo tras el parón veraniego de 2026 o 2027. Verstappen tiene contrato hasta 2028, pero si el rendimiento de su coche no cumple con ciertas expectativas, podría salir sin problemas.

Para ello, se debe dar el caso de que el neerlandés no se encuentre en el segundo puesto de la clasificación antes del parón de verano. Por el momento, Max cuenta con 12 puntos y ostenta la novena plaza en el Mundial de Pilotos, tras tres carreras completadas, lo cual le sitúa lejos del podio.

Sin embargo, si Verstappen llega en tercer lugar o peor al GP de Países Bajos del próximo mes de agosto, este podría dar por concluida su etapa en Red Bull y cambiar de equipo sin restricciones. Una posibilidad que, según señala 'The Race', podría estar meditando.