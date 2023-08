Si hay alguien en la Fórmula 1 que destaca por no morderse la lengua bajo ninguna circunstancia es Helmut Marko. El veterano asesor de Red Bull es conocido por la dureza y exigencia que pone sobre sus pilotos y en caso de no cumplir con sus expectativas, 'date por muerto', y si no que se lo pregunten a Nyck De Vries.

El jefe de equipo de la escudería austríaca, Christian Horner, ha explicado en 'ESPN' cómo es trabajar de primera mano con un hombre de la vieja escuela como Marko: "Es bastante duro con los pilotos jóvenes, pero si no pueden sobrevivir a Helmut, nunca sobrevivirán a la Fórmula 1".

Además, Horner se ha atrevido a compararlo con una de las mayores leyendas del deporte. "Dice las cosas como las ve. En muchos aspectos es muy parecido a como era Niki Lauda, ​​vienen de la misma generación y tienen el mismo carácter", ha añadido.

Una de las claves del éxito de Red Bull pasa por exigir el máximo siempre, prueba de ello es Max Verstappen cuyo dominio en el mundial está siendo insultante. 'Checo' Pérez pasa por una situación totalmente distinta y mucho más complicada. El mexicano ha sido víctima de algún que otro toque de atención por parte de Marko.

Horner ha explicado porque el asesor austríaco es tan exigente: "A sus 80 años sigue viendo cada sesión de Fórmula 2 y Fórmula 3, buscando los sectores morados en cada parcial. Sigue religiosamente a los jóvenes talentos, siempre he tenido una relación muy directa con él y por eso lo sé".