La falta de recursos médicos asfixia aún más a Gaza: "Hay más mortalidad en los partos y las quimioterapias son insuficientes"

Raúl Incertis, médico de Emergencias en Gaza, relata cómo es el día a día en un hospital de la Franja en Al Rojo Vivo. "La alarma de múltiples heridos sonaba todos los días", ha explicado.

En total, ha confesado que cada día pueden llegar al hospital heridos entre ocho y 20 personas a la vez. "Muchos de ellos son niños por debajo de los 15 años que vienen con el cuerpo atravesado por metralla", ha relatado.

Dependiendo del volumen del pacientes, pueden atenderlos en las camillas o no. "Lo frecuente es atenderlos en el suelo o poner a varios en una camilla", ha reconocido, dejando claro que hace falta material y manos.

"Se pasan nervios, los niños no saben qué les está pasando, hay muchos disparos de bala...", ha enumerado, señalando que en quirófano se pueden llevar a cabo entre 30 y 40 operaciones al día. "Hay cirujanos que trabajan 24 horas sin descanso", ha añadido, destacando que son operaciones muy complejas.

Incertis ha confesado que sigue atendiendo partos, pero que ahora la tasa de mortalidad es mucho más grande. En cuanto a los pacientes de cáncer, ha confesado que ahora no pueden tratarse porque no pueden darle quimioterapia. De hecho, ha confesado que la madre de un amigo suyo ha sido diagnosticada con metástasis y ya sabe que no podrá ser tratada de ninguna manera.

Además, ha indicado que las UCIs están completamente llenas, lo que hace que muchas veces se vean en la tesitura de tener que elegir a qué niño pueden salvar y a cuál no.

Por otro lado, ha relatado que tampoco hay ayuda psicológica porque la sala de hospitalización de Psiquiatría que había ya no existe. Una situación que hace que ahora por la calle veas a pacientes con esquizofrenia o trastorno bipolar.

"Hay un aumento de pacientes con estas patologías por el estrés", ha destacado, indicando que los puedes ver paseando y con intentos suicidas.