El récord histórico de Kimi Antonelli tras conseguir la 'pole' para la 'sprint' en Miami

Se han visto pocas irrupciones más asombrosas que la de Kimi Antonelli en la Fórmula 1. Mercedes se la jugó firmando a una promesa poco consolidada en la élite pero qué bien le ha salido la jugada a la escudería alemana. En las primeras carreras, buenos resultados y una mejor puesta en escena.

Por si fuera poco, el piloto italiano ha batido un récord histórico en el Gran Premio de Miami. En la sesión de clasificación para la carrera al 'sprint', Antonelli ha firmado el mejor tiempo consiguiendo su primera 'pole' en la F1 y garantizándose salir desde la primera plaza en la carrera corta en Miami.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Kimi, con 18 años, 8 meses y 7 días, se ha convertido en el 'poleman' más joven de todos los tiempos. A la joya de Mercedes le han bastado dos meses de competición para entrar en los libros de historia de la Fórmula 1.

Tras la sesión, Antonelli no pudo esconder su ilusión en unas declaraciones para los medios presente en Miami: "Ha sido una clasificación (al sprint) muy intensa. Me he sentido muy bien desde esta mañana (en los Libres 1) y tenía confianza de cara a la clasificación. La última vuelta ha sido un vueltón, lo he hecho todo bien y la verdad es que me ha gustado que haya salido todo. Estoy muy contento con esta primera pole".