Hace apenas unas semanas saltó la noticia: Lewis Hamilton y Serena Williams podrían convertirse en nuevos propietarios del Chelsea. De acuerdo con la información del medio británico 'Sky Sports', el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 y la ganadora de 23 Grand Slam de tenis estarían dispuestos a invertir alrededor de 24 millones de euros como apoyo a la candidatura de Martin Broughton, el candidato favorito para hacerse con el club inglés.

Unos días después fue el propio piloto británico quien lo confirmó en la rueda de prensa del Gran Premio de Emilia Romagna: "¿Que si me apetece comprar el Chelsea? Sí, sí quiero comprar el Chelsea. Cuando escuché que podía hacerse pensé que era una gran opción de hacer algo maravilloso. Recuerdo cambiarme de equipo cuando era más joven. Mi hermana Sam me pegaba varias veces, me decía que tenía que apoyar a los 'gunners'".

Precisamente ese "cambio de equipo" despertó las críticas de algunos de sus compañeros de parrilla, como Max Verstappen: "¿Hamilton? Pensé que era hincha del Arsenal, ¿no? Si eres un aficionado del Arsenal que va por el Chelsea, eso es bastante interesante... Pero todos hacen lo que quieren con su dinero, así que veamos qué sale de eso".

"Soy aficionado del PSV y nunca compraría al Ajax. Y si fuera a comprar un club de fútbol, me gustaría ser el propietario total y tomar las decisiones yo mismo, no solo poseer un pequeño porcentaje", agregó.

Por aquel entonces, Hamilton ya trató de defenderse en rueda de los ataques recibidos: "He sido un gran aficionado al fútbol, he jugado desde los 4 a los 17 años... yo quería formar parte y seguía al Arsenal, pero mi tío era del Chelsea. Me gusta el deporte... Vi y escuché esta oportunidad", declaró al periodista de 'DAZN'.

"Ahora sigo mucho el deporte en general. El fútbol es el deporte más grande del mundo, y el Chelsea uno de los equipos de más éxito del planeta", sentenció.

Ahora, el piloto de Mercedes ha querido aclarar los verdaderos motivos que le han llevado a interesarse por la compra del club inglés. "Todo esto tiene que ver con la comunidad. Eso es lo que realmente hace a un equipo de fútbol, es la gente que está dentro y alrededor de él. El Chelsea ha liderado el trabajo en materia de diversidad e inclusión y se ha vuelto más diverso y progresista. Así que no es que nos asociemos con los anteriores propietarios", indicó.

Es más, Hamilton ya se ha apuntado sus tareas pendientes si finalmente se efectúa la compra: "Nuestro objetivo es continuar con parte del trabajo que ya han hecho, tener un impacto aún mayor y comprometernos más con la comunidad".

No obstante, es consciente de que toda inversión conlleva un riesgo, y más en una entidad con pérdidas: "Naturalmente, perder dinero nunca es la idea de una inversión. En las discusiones que hemos tenido, el equipo planea gestionar esto en el futuro, mejorarlo y asegurarse de que disminuyen esas pérdidas, además de convertirlo en una organización con beneficios".

"Eso va a requerir mucho trabajo. Hay tantas partes... No tengo la estrategia para todo eso. Todavía no hemos ganado la oferta, estoy seguro de que todo eso vendrá después, pero el equipo es un consorcio de aficionados del Chelsea de toda la vida y otros que han llegado a él después, como yo. No hay nadie que forme parte de él que esté con la mentalidad de perder. Creo que el Chelsea ya tiene una mentalidad ganadora, pero creo que podemos hacerlo mejor con la forma de avanzar", añadió.

Hamilton también ha querido aclarar que estaría menos presente e involucrado que el resto de socios mientras continúe compitiendo en la máxima categoría del automovilismo, pero confía en poner su granito de arena para colaborar en el progreso positivo del club: "Todavía hay mucho trabajo por hacer para ser más diversos e inclusivos".

"Es una plataforma increíble para atraer y educar a muchos de los increíbles aficionados que existen hoy, hay algunos talentos increíbles en el equipo que se han levantado contra la discriminación y han trabajado muy estrechamente con la organización para avanzar. Sé que eso es muy importante para los aficionados del Chelsea, la comunidad está muy involucrada en eso también", concluyó el heptacampeón del mundo.