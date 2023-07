ElGran Premio de Austria no ha dejado indiferente a nadie, tanto dentro como fuera del asfalto. Es necesario comentar que, a la hora de sancionar y eliminar las vueltas, aquellas que se producen en los entrenamientos libres no se anotan, por lo que no se pueden recopilar.

A diferencia de la sesión de clasificación, en la carrera cuando un piloto se salta un límite de pista, se anula el tiempo pero no hay sanción hasta que el mismo piloto comete cuatro límites de pista.

Hay que recalcar que este fin de semana ha sido especial, ya que, con dos clasificaciones y dos carreras, se eliminaron un total de 150 vueltas. 47 de ellas en la clasificación del viernes, 13 en la del sábado, 7 vueltas en la carrera al 'sprint' y 83 en la carrera larga del domingo.

A todos y cada uno de los pilotos de la parrilla se les eliminó, al menos, una vuelta en el fin de semana. Sin embargo, la 'pole' de vueltas eliminadas en el GP de Austria la ocupa Carlos Sainzquien, tras un fin de semana difícil, recibió hasta 16 vueltas anuladas.

El podio de sancionados lo cierran Alex Albon con 14 vueltas eliminadas y Esteban Ocon, con 13. No obstante, las diferencias entre la mayoría de los pilotos son mínimas. Destacan Lewis Hamilton con 12, Max Verstappen con 8, Pérezcon 7 o Fernando Alonso con 3.

Sin duda, el piloto que más orgulloso puede sentirse este fin de semana es George Russell. Al británico tan solo le han eliminado una única vuelta por límites de pista. Una vuelta que le eliminaron en la sesión de clasificación del viernes.

En la carrera, tras la protesta de Aston Martin, el total de vueltas eliminadas que se contabilizaron ascendió a 83, dejando a múltiples sancionados. Entre ellos Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Esteban Ocon, quien tuvo que hacer frente a una penalización de 30 segundos en total.