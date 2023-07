El Gran Premio de Austria dejó varias pugnas bastante intensas sobre el trazado del Red Bull Ring. Una de ellas fue la que mantuvieron Carlos Sainz y Sergio Pérez mientras luchaban por el tercer puesto que les subiría al podio.

Sainz terminó perdiendo la posición, pero no sin antes quejarse de la temeraria conducción del mexicano. A través de radio, el piloto de Ferrari denunció que Pérez le estaba intentando sacar del límite de la trazada.

"Los comisarios deberían echarle un ojo a eso, me estaba intimidando mucho... Me está sacando de la pista como un loco", aseguró el español. La lucha terminó tras tres vueltas de intenso combate y la superioridad del Red Bull se terminó mostrando.

Después de la carrera, a 'Checo' le preguntaros sobre lo que había dicho Carlos por radio. Su respuesta no le debió hacer mucha gracia al madrileño: "Me da risa, me da risa, pero bueno al final una buena batalla con Carlos".

Al final, la velocidad de Red Bull acabó con las aspiraciones de podio de Sainz pero el español impuso una férrea defensa obligando a Pérez a emplearse a fondo para adelantarle.