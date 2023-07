El Gran Premio de Austriaha sido uno de los más polémicos de la temporada, y es que los límites de pistahan supuesto un problema para muchos pilotos, incluido Lewis Hamilton. Sin embargo, los problemas de Mercedeseste fin de semana han ido más allá de las sanciones.

El ritmo de carrera del equipo alemán ha estado muy por debajo de las expectativas planteadas a inicios de semana, pues parecía que Mercedes había dado un paso adelante e iba a poder luchar, incluso, por la victoria.

Pero nada más lejos de la realidad. Lewis Hamilton ha reconocido la situación del quipo, asegurando que no esperaban estar tan lejos de sus rivales directos. Además, ambos pilotos han sufrido mucho con la parte trasera del monoplaza y no han podido averiguar por qué.

Tras haber firmado su peor resultado de la temporada, Hamilton ha hablado acerca del rendimiento de su W14 y asegura que no han encontrado respuestas a lo sucedido: "No esperábamos ser tan lentos como lo hemos sido y nuestro rendimiento este fin de semana ha sido una sorpresa".

"No hemos tenido el mejor de los días hoy. No tenemos respuestas aún, pero este circuito ha subrayado varias áreas en las que hay que mejorar. No teníamos una parte trasera fuerte y he sufrido mucho en algunas curvas, sobre todo en la última", añade el siete veces campeón del mundo.

Sin embargo, este no ha sido solo un problema para Lewis, George Russell, tras la carrera, se ha quejado de su monoplaza argumentando que el ritmo del coche era "sustancialmente peor" de lo previsto al principio del fin de semana.

"Definitivamente no se siente como queremos. El coche se mueve mucho, un poco peor que en los otros circuitos. El ritmo era peor de lo que esperábamos", ha comentado el joven piloto británico.