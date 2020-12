Valtteri Bottas se la jugaba en el GP de Sakhir. Se la jugaba porque no es lo mismo perder contra Lewis Hamilton, un heptacampeón del mundo, que hacerlo contra un 'debutante' en Mercedes como George Russell. Sí, el inglés era este fin de semana su rival y, con el mismo coche, el finlandés ha quedado en mal lugar.

En muy mal lugar, diga lo que diga la clasificación final de la carrera. Porque ya en la salida, y a pesar de que podía haberse quitado un peso de encima logrando la pole, Russell cogió y le pasó cual cohete para liderar la carrera.

En la resalida, tras la aparición del 'safety car' por el accidente de Leclerc y de Verstappen, Bottas no solo no pudo atacar a un Russell que parecía ser el veterano sino que perdió la posición con Sainz.

En cada vuelta le metía décima tras décima

Sí, luego la recuperó, pero si lo hizo fue porque Carlos se pasó de frenada dejando una puerta completamente abierta. Con la pista ya despejada para Russell y para Bottas, George le metió décima a décima a su compañero, que a pesar de llevar más en Mercedes parecía entender menos el coche.

Tras la parada, la primera, Russell comenzó a recortarle dos segundos por vuelta a un Bottas que nadie sabe la razón por la que siguió en pista. Al parar, y volver, eran ya 9 segundos los que George le sacaba.

Llegó a estar Bottas a menos de seis, por un problema de potencia de Russell que no fue lo peor que le iba a pasar en Sakhir. Lo peor fue Mercedes, pues el equipo se equivocó con los dos pero sobre todo con él. Le puso unas gomas que no eran y tuvo que hacer dos paradas en dos vueltas... y ahí pudo acabarse la carrera para él pero no.

Al regresar tras la segunda parada, tras Bottas, él sí aprovechó la resalida tras el adiós de un 'safety car' que salió por Latifi para pasar por segunda vez a Valtteri Bottas. Mientras uno, Russell, buscaba la victoria, el otro, que era quinto tras este 'nuevo' comienzo', cayó hasta la octava posición.

Un pinchazo lento evita que Russell gane a Bottas

Todo hacía indicar que Russell pelearía por la victoria, que al final fue para Pérez, o que, al menos, quedaría segundo. Sin embargo, un pinchazo lento le privó de tal cosa y acabó tras Bottas.

Sin embargo, de haber durado un par de vueltas más la carrera de Sakhir muy posiblemente Russell hubiera adelantado, por tercera vez, a su compañero de equipo este fin de semana.

Veremos si Hamilton puede o no volver en Abu Dabi, algo que podría ser un gran alivio para Bottas. Con todo, lo que ha quedado más que claro es que a Russell se le ha quedado pequeño el Williams y no le viene grande el Mercedes.

