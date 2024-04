Fernando Alonso perdió el mundial 2010 con Ferrari al quedarse atascado detrás de Vitaly Petrov en Abu Dabi. Y el que fuera ingeniero del ruso, Ayao Komatsu, ha recordado aquel momento. Asegura que no estaba preocupado por Fernando porque simplemente "no era su problema".

Así lo ha expresado en el podcast oficial de la Fórmula 1: "Siendo sinceros, no me importaba. Yo era el ingeniero de Vitaly y nosotros estábamos haciendo nuestra propia carrera y Ferrari también tenía que hacer su propia carrera".

"Si ellos no pararon a Fernando en el momento adecuado y se quedaron atascados detrás nuestro, no es mi problema", mantiene el ingeniero japonés, que antes había trabajado con Fernando en Renault durante los años en los que se proclamó campeón del mundo de la Fórmula 1.

"Recuerdo que varios periodistas se quejaron e incluso me siguieron preguntando un año después lo que había pasado aquí en 2010, decían que no era aceptable. Yo decía que no era mi problema, trabajaba para Renault y quería conseguir lo mejor para el equipo. Mi piloto era Vitaly y lo que pase con Ferrari y Fernando no era mi problema", sostiene Komatsu.

Y, por último, además de lo ocurrido en Abu Dabi 2010, recuerda cómo era trabajar con Petrov: "Vitaly tuvo carreras increíbles, pero no tenía grandes sensaciones con el coche, creo que se debía a que no venía de un entorno normal de karting. Él había disputado carreras diferentes en Rusia, tenía una educación poco habitual. Aunque no podía sentir lo que pasaba en el coche, iba muy rápido, incluso algunas de sus salidas eran increíbles".