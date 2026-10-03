La proeza de Fernando Alonso en la clasificación del Gran Premio de Baréin en Malasia

El asturiano ha firmado la mejor clasificación de la temporada después de haber hecho un vuelta espectacular. Saldrá muy por delante de lo que está acostumbrado.

Fernando Alonso ha vuelto a sacar auténtico oro con un coche que no está hecho para ello. El asturiano ha firmado una clasificación fantástica en el Gran Premio de Baréin que se disputa en el mítico circuito de Sepang. A Fernando le he sentado a las mil maravillas volver a competir en un trazado tan mítico.

Saldrá desde la decimosegunda posición, justo por delante de Carlos Sainz, que también ha firmado una gran 'qualy'. El Aston Martin de Fernando venía de generar muchísimos problemas en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán pero en Malasia ha sido distinto.

Alonso se ha encontrado con un monoplaza que no ha supuesto un lastre, como viendo siendo habitual esta temporada, y ha podido exprimir al máximo las pocas fortalezas que presenta el Aston Martin. Fernando ha podido ser algo más competitivo y se ha establecido en la zona media de la parrilla.

El objetivo, viendo lo conseguido en clasficación, es puntuar en la carrera del domingo. No hay que olvidar que el asturiano solo ha podido cosechar tres puntos a lo largo de lo que llevamos de campaña. Salir de Sepang con un bueno puñado de ellos podría ser uno de los mayores logros de Alonso y Aston este 2026.

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