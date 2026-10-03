Alonso dispara la ilusión tras su clasificación en el GP de Baréin en Malasia: "Un paso adelante..."

El asturiano clasifica duodécimo con su Aston Martin y se queda a cuatro décimas de conseguir la 'Q3' en un trazado donde siempre saca la magia.

La mejor clasificación del Aston Martin esta temporada ha llegado en Sepang. El atípico GP de Baréin con el cambio de escenario a Malasia ha sentado bien a Fernando Alonso. Saldrá duodécimo en carrera y su compañero, Lance Stroll, decimocuarto. Para el canadiense es su primer paso a 'Q2' del año.

El asturiano define la sesión como "nuestro mejor fin de semana en cuanto a prestaciones", argumentando que solo se ha quedado a un segundo y medio de la cabeza. Pese a que el circuito beneficia a los de Silverstone, está satisfecho con el resultado: "Es un paso adelante en cuanto a competitividad".

"El coche es el mismo que en las últimas cuatro carreras, desde Budapest, pero dependiendo del trazado y de la cantidad de rectas, vamos a ser más o menos competitivos. No hay nada nuevo. Tenemos que aprovechar las oportunidades en estos fines de semana y espero que tengamos una carrera limpia", explica Alonso en declaraciones a 'As'.

No se muestra optimista con la posibilidad de acabar entre los diez primeros, pese a la amenaza de lluvia: "Diría que los puntos no son factibles, viendo toda la temporada. ¿Por qué íbamos a estar en los puntos viendo cómo ha sido la temporada? Somos menos competitivos y hasta el sábado el fin de semana nos ha ido bien, pero tenemos que tener los pies en el suelo".

"Hay coches rápidos que salen por detrás con penalizaciones y llegarán con fuerza. En las primeras vueltas podemos perder posiciones en las rectas frente a nuestros principales rivales y luego no les adelantamos, porque no tenemos velocidad en la recta, y además castigamos los neumáticos. Es un milagro que luchemos contra coches más rápidos que el nuestro", sentencia el español.

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