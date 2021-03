Fernando Alonso no pudo completar las 56 vueltas en su regreso a la Fórmula 1. El asturiano abandonó en el giro 34 del GP de Baréin debido a un fallo en los frenos tras un día flojo de Alpine en el que, según relata el bicampeón, tuvieron también otros problemas.

Otros que, por ejemplo, les hicieron ser bastante lentos en la pista de Sakhir: "Antes del problema en los frenos, la causa del abandono, teníamos un problema con las baterías en las rectas. Todo fue un poco a contrapié".

En declaraciones a DAZN, Fernando admitió que, a pesar de todo, fue "un buen día": "Tenía ganas de acabar la carrera pero no pudo ser. Hemos tenido algún problemilla... pero ha sido todo muy emocionante. La ceremonia del himno, la vuelta de formación, estar en la parrilla otra vez. Fue bastante chulo".

"Estar en la lucha con los otros coches hace que la adrenalina vaya subiendo. Aunque luchen los que van delante ya te late más rápido el corazón. Igual los puntos no eran posibles aquí, así que si tenía que pasar algo a aprender y a mejorar para la próxima", cuenta el asturiano.

Alonso reconoce que aún le queda un poco para estar a tope: "Me falta tiempo en el coche. Los pilotos que han cambiado de equipo están necesitándolo también. Vettel tiene que acostumbrarse al Aston Martin, Ricciardo a los frenos del McLaren... y Carlos Sainz podrá sacar el cien por cien del Ferrari en unas carreras".

"Así que imagínate a mí. Pon eso y multiplícalo por dos años y medio. En cinco o seis carreras estaré más cómodo de lo que estuve en Baréin", termina Alonso.

Lo cierto es que el Alpine no es ni la sombra del Renault que, no hace ni seis meses, logró un podio en la pista de Sakhir en 2020. Esteban Ocon no hizo gran cosa, y el monoplaza necesita ganar en ritmo, en velocidad y en fiabilidad.

