Page pide a Óscar López que se disculpe tras sus críticas a Lambán: "No se puede traficar con el alma del socialismo"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha denuncia la "miseria" en la que cree que se ha convertido "la vida política", aunque reconoce que las palabras que escuchó de López le parecieron "duras e injustas".

Emiliano García-Page se suma a las críticas a Óscar López por sus palabras contra el expresidente de Aragón, Javier Lambán, al que afeó no haber hecho oposición al PP antes de la llegada de Pilar Alegría al PSOE de la región. En una entrevista en Onda Cero, el presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido haber "sufrido un bloqueo" al escuchar al ministro hablar en esos términos de Lambán, con quien le unía una "relación de amistad".

"Me causó dolor, pero un dolor de fondo, de mucha tristeza", reconoce Page, que denuncia la "degradación" de la política actual y "particularmente la que se vive en el seno del partido", algo que considera "muy triste". Para Page, "no se puede llegar a ser mejor político a costa de ser peor persona".

"Supongo que hoy, aunque sea con 24 horas de sufrimiento, pedirán disculpas; pedirán perdón. Lo malo no es solo decirlo, sino pensarlo. Primero, porque no es cierto; y segundo, porque en esta 'gymkana' en la que se ha convertido esta época de incumplimientos (llamados 'cambios de opinión'), falta la palabra y se pisotean los valores. En esta miseria en la que se ha ido doblando la vida política —y que muchas veces tiene que ver con nosotros mismos—, lo de ayer me pareció especialmente duro e injusto", afirma el socialista.

En su línea crítica con la dirección del PSOE, Page vuelve a mencionar la situación de "búnker" en la que cree que viven, una condición en la que no se dan cuenta, dicen, "de que estar dentro es estar prisionero". "Están prisioneros de lo que antes se llamaba un argumentario permanente de supervivencia. No sé si la palabra existe, pero habría que inventarla: ahora son un 'excusario' permanente. Excusa tras excusa. Y la excusa más grande que se está fabricando en la actualidad es Vox", critica.

"Discrepar en estos momentos en el PSOE te convierte en alguien proscrito en vida —lo digo por experiencia propia—, pero no pensaba que pudiera serlo también tras el fallecimiento. Lambán no solo ya no está entre nosotros, sino que aguantó responsabilidades políticas en una lucha inmensa contra un cáncer atroz. En medio de los tratamientos y el dolor, mantuvo su palabra, sus ideas y sus convicciones. Fue coherente, y el precio de la coherencia se paga caro. Deseo de todo corazón que pidan disculpas, aunque solo sea por devolverle algo de alma a la situación; no se puede traficar con el alma del socialismo", valora el presidente regional.

