Durante mucho tiempo había rumores muy fuertes sobre la llegada de Audi y Porsche a la Fórmula 1. Mientras que el anuncio de Audi ya se hizo oficial hace varias semanas, Porsche ha visto como se ha estancado todo. Y es que la marca hacía oficial esta mañana que se han roto las negociaciones con Red Bull para llegar juntos al 'Gran Circo'.

Red Bull no quería ceder el control de su equipo y eso ha provocado este final. "En el transcurso de los últimos meses, Porsche AG y Red Bull GmbH han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de que Porsche ingrese a la Fórmula 1", comienza el comunicado.

"Las dos compañías han llegado a la conclusión conjunta de que estas conversaciones ya no continuarán. La premisa siempre fue que una asociación se basaría en igualdad de condiciones, lo que incluiría no solo una asociación de motores sino también el equipo. Esto no se pudo lograr", continúa.

"Con los cambios de reglas finalizados, el campeonato sigue siendo un entorno atractivo para Porsche, que seguirá monitorizando la competición", finaliza.

