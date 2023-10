Los Pirelli se han topado con unos duros pianos en Qatar. Con un asfalto nuevo, y con poco agarre. Con unas condiciones a las que además hay que sumar la arena presente en Losail. Con algo con lo que no se contaba, y como no se contaba los neumáticos se destrozan con el paso de la vuelta. No, no es una metáfora. Es literal. Es un peligro, y por ello la FIA ha retrasado la clasificación al sprint a la par que han tomado varias medidas para paliar el problema.

Ha sido mediante un comunicado tras el cual se ha descubierto la debilidad de unos neumáticos que pasadas 20 vueltas se rompían por la "parte lateral".

"Tras el análisis habitual de los neumáticos usados durante los Libres 1, en el que Pirelli examinó los juegos que se usaron durante unas 20 vueltas para comprobar parámetros de seguridad, se ha descubierto una separación en la pared lateral entre el compuesto y los cordones de la carcasa en muchas de las gomas revisadas", cuenta la FIA en el comunicado.

Y prosiguen: "Un número significativo de vueltas adicionales con estos neumáticos podría dañar su circunferencia, con la consiguiente pérdida de aire".

"El problema quizá haya sido provocado por la vibración entre el flanco de neumático y los pianos con forma de pirámide que se usan en la pista. Algo que se agrava por lo propensos que son los pilotos al usar los bordillos", afirman.

¿Tres paradas por obligación en carrera?

Por ello, van a tomar varias medidas: "Habrá una sesión de familiarización de diez minutos a las 15:00 para la revisión de los límites de pista. La clasificación al sprint comenzará 20 minutos más tarde".

"Se analizará de manera exhaustiva los neumáticos tras el sprint, de 19 vueltas, para saber si son necesarias más medidas. Si el problema persiste, se emitirá una directiva por la que los neumáticos no podrán exceder las 20 vueltas. Aumentará a 22 en caso de las gomas nuevas", cuentan.

De llevarse a cabo tal acción, los pilotos deberán hacer al menos tres paradas en la carrera del GP de Qatar.

A las 19:30, carrera al sprint

Todo se verá después de la carrera al sprint, que comenzará a las 19:30 en horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias.