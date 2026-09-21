Mazón mantiene su silencio sobre su gestión de la DANA en el Congreso: "Los tribunales ya se han pronunciado"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, durante su comparecencia en la comisión de la DANA en el Congreso

¿Qué ha dicho? El expresident de la Generalitat Valenciana ha optado por no hacer "ninguna declaración pública" hasta que no termine la instrucción de la causa, evitando en todo momento responder a las preguntas de los diputados en la comisión de la DANA en el Congreso.

Carlos Mazón, exdirigente de la Comunitat Valenciana, ha mantenido silencio sobre su gestión de la DANA en octubre de 2024, alegando que no hará declaraciones hasta que concluya la instrucción judicial. Durante su intervención en la comisión investigadora, recordó que el Tribunal Superior de Justicia decidió no investigarlo. Agradeció al PSOE por denunciarlo, ya que esto llevó a una resolución que lo exonera. Sin embargo, su actitud evasiva ha sido criticada por diputados como Àgueda Micó y Gabriel Rufián, este último calificándolo de "negligente" y "homicida imprudente", y afirmando que solo merece "celda y cárcel". Mazón ha negado tener la facultad de declarar la situación de emergencia, lo que ha generado reacciones de indignación.

Carlos Mazón vuelve a optar por el silencio absoluto a la hora de arrojar luz a las preguntas que sigue habiendo alrededor de su nefasta gestión de la DANA en octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. El expresident ha compartido con los diputados de la comisión del Congreso que "lo procedente", según su parecer, es no hacer "ninguna declaración pública" hasta que termine la instrucción judicial.

Mazón, todavía diputado autonómico del Partido Popular, ha comenzado su intervención ante la comisión investigadora de la catástrofe recordando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no investigarle en la causa en la que además, ha subrayado, está personado.

"Agradezco que el PSOE me haya denunciado ante el Supremo porque ha provocado la resolución por unanimidad que me exonera de cualquier responsabilidad. Me remito a mi intervención inicial: su discurso está plagado de errores, supongo que premeditados", ha asegurado Mazón.

Los diputados han afeado la actitud evasiva de Mazón, como una Àgueda Micó que le ha atacado al asegurar que "no tiene vergüenza ni la conoce". "Le están investigando por mentir. Tiene miedo de sí mismo. Cuando vino en noviembre de 2025 nos dijo que no sabía que había muertos, pero con sus mensajes con Feijóo se ha demostrado que lo sabía. No nos ha dicho la verdad", asegura.

A las preguntas del diputado socialista Sánchez Serna sobre la negativa de Mazón de entregar sus mensajes de WhatsApp -algo que opina que "no le va a salir gratis"- Mazón se ha preguntado "si estaba ausente" o si por el contrario "dio órdenes". "Es metafísicamente imposible dar órdenes y estar ausente a la vez", ha afirmado.

Mazón ha negado que tuviese la "facultad de declarar la situación de emergencia" como le ha espetado Mikel Otero (EH-Bildu). " No me extraña que me hayan llamado por segunda vez. A todo esto ya respondí sobradamente. Se ve que ese día estaban a otra cosa", ha respondido Mazón, unas palabras que han provocado el enfado de Alberto Ibáñez: "¡Que usted diga eso!".

El turno de Rufián: "No merece ni un minuto de atención. Solo merece celda y cárcel"

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha vuelto a ser uno de los ponentes más duros contra Mazón, a quien solo le desea "celda y cárcel" y que considera que "no merece ni un minuto de atención".

"Me jode estar aquí porque me parece una pérdida de tiempo. Me jode verle la cara un lunes por la mañana, a estos que le aplauden y que boicotean. No merece ni un minuto de atención. Solo merece celda y cárcel. Me jode verle con tan buena cara y tan moreno. Casi diciendo que es la víctima doscientos y pico de la DANA", ha criticado.

Rufián ha vuelto a referirse a Mazón como "un negligente, un inútil, un homicida imprudente y un psicópata".

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