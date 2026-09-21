'CNN', 'MSNOW' y 'Politico' demandan a Trump por prohibirles el acceso a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

¿Qué han dicho? "Hemos notificado al Gobierno de estamos presentando una demanda para proteger nuestro derecho, tal y como lo recoge la Primera Enmienda de la Constitución, para proteger nuestro derecho y evitar que sea el Gobierno el que decide de qué informa la prensa o qué publica", han indicado los tres medios

La Administración Trump enfrenta una demanda de 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico' por restringir el acceso de sus periodistas a la Casa Blanca, lo que consideran una violación a la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda. Las cadenas afirman que la revocación de credenciales se debe a objeciones sobre su cobertura, amenazando el periodismo independiente. Trump defiende la medida, argumentando que combate las "noticias falsas". Previamente, la Casa Blanca había vetado a 'The Associated Press' y 'The Wall Street Journal' por desacuerdos sobre su cobertura, lo que generó críticas y acciones legales en defensa de la libertad de prensa.

La Administración Trump ha sido demandada por tres medios de comunicación por coartar su libertad de informar. Concretamente, este lunes, han sido las cadenas de televisión 'CNN' y 'MSNOW', así como el diario estadounidense 'Politico', las que han dado el paso y han presentado una demanda contra el Ejecutivo Donald Trump, por prohibir a sus periodistas el acceso a la Casa Blanca.

Se trata de la última ofensiva del presidente contra los medios 'no afines'. El último ataque de una serie de represalias adoptadas supuestamente por la presunta publicación de "mentiras". Eso dice Trump.

"Esta mañana hemos notificado al Gobierno de estamos presentando una demanda para proteger nuestro derecho, tal y como lo recoge la Primera Enmienda de la Constitución, para proteger nuestro derecho y evitar que sea el Gobierno el que decide de qué informa la prensa o qué publica", han indicado los tres medios en un comunicado conjunto.

En este sentido, han lamentado que la Casa Blanca "revocara sin justificar ni notificar previamente las credenciales de los periodistas afectados porque tenían objeciones sobre su forma de informar". "Si no hacemos nada, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho de la población a un periodismo independiente y libre de la interferencia del Gobierno", han asegurado.

Por su parte, el propio Trump ha recalcado que la Casa Blanca "no está perpetrando asalto alguno contra la libertad de prensa", algo que "atesora". "Está atacando las noticias falsas, algo que ha ido creciendo como un cáncer en Estados Unidos", ha afirmado el magnate neoyorquino.

"Esta es una práctica corrupta, tiene una clara intención, es perversa, está totalmente fuera de control y se realiza de forma completamente controlada. ¡Es una amenaza a la seguridad nacional y debe ser detenida ahora!", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

Los periodistas vetados

Los periodistas en cuestión se vieron afectados la semana pasada. En el caso de 'CNN', la periodista Betsy Klein no pudo entrar el sábado en la Casa Blanca y se se le retiró su pase de prensa, mientras que la periodista de 'MSNOW' Akayla Gardner y un cámara tampoco pudieron acceder. Gardner tuvo que informar desde fuera del recinto presidencial.

Desde 'Politico', su redactor jefe, Jonathan Greenberger, denunció que la periodista Cheyenne Haslett intentó entrar en la Casa Blanca para hacer su trabajo como corresponsal pero se le negó la entrada y se le confiscó su acreditación.

Trump ha señalado en sus redes sociales que la decisión de vetarles la entrada está relacionada con la "constante difusión de noticias falsas". "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos", dijo el pasado viernes.

Previamente, la Casa Blanca había impedido el acceso a la agencia 'The Associated Press' al Despacho Oval, el 'Air Force One' y otros espacios de la Presidencia en represalia por la negativa del medio a utilizar la denominación golfo de América para el golfo de México. AP denunció la medida al amparo de la Primera Enmienda y un juez federal ordenó a la Casa Blanca retirar el veto. La Administración ha recurrido.

También un periodista de 'The Wall Street Journal' fue vetado del 'Air Force One' en 2025 tras las quejas de Trump sobre la información publicada por el periódico acerca del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión tras ser condenado por dirigir una red de tráfico sexual de menores que implicaba a personalidades y millonarios estadounidenses.

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