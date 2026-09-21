¿Favorecerá Pedro Acosta a Marc Márquez en su lucha con Jorge Martín? Ojo a la opinión de Jorge Lorenzo

El pentacampeón del mundo considera que el de KTM puede ser el juez del campeonato ya que estará "en medio de los dos en muchas carreras".

Tal y como explicó Marc Márquez tras la victoria de Pedro Acosta en el Gran Premio de Austria, el murciano ha presentado su candidatura para pelear por el Mundial de MotoGP.

El de KTM está a 72 puntos del líder, Jorge Martín, pero si finalmente no fuera uno de los favoritos para alzar la corona, sí que podría terminar ejerciendo de 'juez' del campeonato.

Así lo explicó Jorge Lorenzo en declaraciones a 'DAZN' una vez terminó la carrera en el Red Bull Ring.

"Tanto Marc como Martín tienen más posibilidades que los demás. Acosta ahora mismo va a estar ahí. Va a estar ahí entre medio de los dos en muchas carreras. Va a animar, va a animar el cotarro seguro Pedro Acosta y más después de ganar esta carrera", señaló.

El balear se rindió ante la carrera de Acosta: "Lo que ha hecho Pedro hoy es prácticamente un milagro en el motociclismo. Conseguir ganar con una moto claramente en inferioridad de condiciones, eso sucede porque tienes algo especial, algo que el 99% de los pilotos no tiene".

"Sólo los extraterrestres ganan con inferioridad mecánica, como Acosta, Márquez con Honda o Stoner con Ducati", zanjó. Ojo con Pedro.