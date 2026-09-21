La llamativa reacción de Djokovic cuando le comparan con Alcaraz y Sinner: "Si fui capaz de..."

El serbio expresó los sentimientos que le genera el hecho de que tanto Jannik como Carlos jueguen, en ciertos aspectos, parecido a él.

Novak Djokovic vive un momento algo incierto en su carrera. El serbio cayó eliminado de manera repentina primera ronda del US Open y generó algunas dudas sobre su estado físico y su nivel tenístico. No hay que olvidar que 'Novak' tiene 39 años.

Su retirada parece una posibilidad real pero el de Belgrado sigue sin pronunciarse directamente de ello. A priori, su principal objetivo sigue siendo conseguir ese ansiado 25º 'Grand Slam' pero, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner al 100% parece una tarea muy complicada.

Ambos no están en plena forma a nivel físico pero, una vez recuperados, el reto es tremendamente mayor. Sin embargo, el serbio tiene la satisfacción de que ambos han aprendido de él. De hecho, se enorgullece en una conversación con un periodista que le dice que tanto el italiano como el español se parecen a Novak.

"Mira, creo que para… Conocen sus estilos. ¿A quién se parecen?", pregunta Djokovic en el programa 'Cold as Balls'. El periodista le responde que a él.

Novak reacciona y se alegra de esa influencia que ha tenido en los mejores tenistas del momento: "Así que, para mí, ese es el mayor cumplido. Si fui capaz de crear un impacto, estoy feliz porque ese es el objetivo de todo".