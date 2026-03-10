Susto de Alcaraz en Indian Wells: "Mi tobillo está bien, pero tengo que verlo con el fisio..."

El tenista murciano se dobló el tobillo en su victoria contra Arthur Rinderknech, pero pudo completar la remontada en el tercer set.

A pesar de las dificultades, Carlos Alcaraz sigue adelante en el torneo de Indian Wells. Con susto incluido en su partido contra el francés Arthur Rinderknech en el que sufrió una torcedura de tobillo cuando iba por detrás en el marcador.

Afortunadamente no le afectó. Pudo continuar jugando y logró la remontada: "Diría que sí (su tobillo está bien). Ahora lo revisaré con mi fisio y veremos cómo está...".

"Pero, como habéis visto, pude correr bien, así que espero que mañana esté como si nada", dijo en la entrevista a pie de pista.

El buen rollo con Rinderknech fue total. Carlitos desveló su conversación al finalizar el partido: "Es un gran tipo fuera de la pista y cada vez que sale a jugar todos vemos de lo que es capaz. Tiene un nivel altísimo. En la red me dijo algo así como: 'Dile al árbitro que la próxima vez me ponga al otro lado del cuadro, por favor, porque no quiero enfrentarme más a ti'. Pero eso demuestra lo amable y buena persona que es, y creo que también lo frustrante que fue el partido para él".

Remontada

Alcaraz cayó en el tie break del primer set y tuvo que remar: "Arthur estaba jugando su mejor tenis, sobre todo en el primer set y al inicio del segundo. Para mí fue realmente difícil y, siendo sincero, me vi en muchos problemas".

"Pero estoy muy contento con la manera en la que gestioné todo lo que estaba pasando: lo acepté, seguí luchando, me mantuve fuerte mentalmente e intenté hacer algunas cosas diferentes. Creo que empecé a jugar más sólido y a esperar mis oportunidades. Después del primer set pude restar mucho mejor y eso me ayudó. En general, estoy muy contento con cómo se desarrolló el partido", cuenta Carlos.

Su rival en octavos de final será Casper Ruud. Un partido que se jugará este miércoles en horario todavía por confirmar.