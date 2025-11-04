Cátedra de Courtois en Liverpool que no puede evitar la derrota del Real Madrid

El guardameta belga, la pesadilla del conjunto 'red', aguantó todo lo que pudo al equipo de Xabi Alonso en Anfield, pero Mac Allister terminó dándole la victoria a los de Slot.

Conforme avanzaban los minutos del Liverpool - Real Madrid, muchos aficionados ingleses seguro que comenzaron a tener 'recuerdos de Vietnam' con Thibaut Courtois.

El portero belga, como ya hizo en la final de París 2022, dio toda una exhibición de paradas, algunas de ellas milagrosas, que sostuvo a los madridistas ante el vendaval 'red' que se ha vivido en la noche de este martes en Anfield.

El encuentro comenzó con los de Arne Slot volcados en ataque, obligando a los de Xabi a defender en bloque bajo esperando un contraataque que nunca llegó.

Los blancos tuvieron sus minutos de dominio en la primera mitad, pero apenas inquietaron la meta de Giorgi Mamardashvili.

Todo lo contrario que el Liverpool sobre la de Courtois, que tuvo que sacar su mejor versión para evitar que su equipo se fuera perdiendo al descanso.

El VAR revisó una posible mano de Tchouaméni dentro del área que Kovac, en un principio, señaló en la media luna, pero el colegiado entendió que la posición del francés era natural.

Tras el descanso, misma historia pero con una marcha más. Los ingleses atacaban, los españoles aguantaban y 'Tibú' salvaba... pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

En una falta servida desde la frontal, Camavinga se quedó colgado y Mac Allister, con un sublime cabezazo, perforó la meta del belga cuando muchos de sus aficionados ya le tachaban de impenetrable.

Los de Merseyside se replegaron y los de Xabi dieron un paso adelante, pero incluso en los contraataques el Liverpool generaba más peligro que un Real Madrid que murió a orillas de la meta 'red' mientras Courtois, para variar, evitaba que la ventaja se aumentase.

Tras cuatro partidos disputados de la liguilla de la Champions, el conjunto blanco marcha quinto con nueve puntos, los mismos que el cuadro británico.

Con 12, a falta de lo que haga el Inter este miércoles, solo están Bayern de Múnich y Arsenal, que este martes han vencido a domicilio a PSG y Slavia de Praga respectivamente.