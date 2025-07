El 'palito' de Alonso a todos los que criticaron Aston Martin: "Decían que no íbamos por el buen camino..."

Son tres carreras consecutivas puntuando para Fernando Alonso y es el momento de pasar facturas a todos los críticos que no confiaban en Aston Martin. Esas han sido las palabras del español en la jornada de jueves en Silverstone, el Gran Premio de casa para la fábrica inglesa.

Fernando, sin citar a nadie concretamente, se ha acordado de los que no confiaban en las prestaciones del AMR25: "Algunos de vosotros no estábais muy impresionados con Aston, decíais que no íbamos por el camino correcto cuando no sumábamos puntos".

"Veréis la fábrica y alucinaréis con las instalaciones y el nivel del equipo. Ojalá esos compañeros que hablaban no se olviden de esto la próxima vez que abran la boca...", recordaba Fernando.

Esa nueva fábrica está a menos de un kilómetro del trazado de Silverstone. Y es absolutamente espectacular. En ella está la gran joya de la corona: el nuevo túnel de viento.

Insistió Fernando en este mensaje contra los que alguna vez criticaron las prestaciones de Aston Martin: "Ojalá esos compañeros que hablaban no se olviden de esto la próxima vez que abran la boca".

Además este es un Gran Premio de mejoras Aston Martin. En el suelo y en la carrocería superior. Para Alonso, según ha dicho ante los medios, un fin de semana "para divertirse" y esperar cuánto pueden mejorar y si pueden escalar alguna posición en la tabla. Eso sí, el objetivo sigue siendo puntuar.