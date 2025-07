La reacción de Fernando Alonso a la posible salida de Verstappen de Red Bull: "Si quiere consejo..."

No se habla de otra cosa en la Fórmula 1. Max Verstappen podría marcharse de Red Bull y ya estaría negociando con Mercedes. Se aceleraría todo para la temporada que viene. Y les han preguntado a los pilotos qué opinan de este movimiento. Fernando Alonso ha sido uno de los que se ha pronunciado.

"¿Verstappen? No me importa. Si quiere consejo, se lo puedo dar por mucho dinero", decía entre risas un Fernando que no ha querido decir más sobre el tema.

Él está centrado en Aston Martin. Los rumores no van con él. Este fin de semana, en Silverstone, el coche verde trae mejoras. Y esa es la única preocupación que tiene ahora mismo el piloto bicampeón de la Fórmula 1.

"Son unas actualizaciones menores a las de Ímola. Un toque en el suelo y nada demasiado obvio. Todo es bienvenido, y esperemos explotarlo al máximo. También parecía que lo de Ímola no era demasiado y funcionó mejor de lo que decía el túnel de viento. Debemos combinar el programa, diferentes paquetes y ajustes. Será un día crucial", ha dicho el asturiano.

No quiere pensar en grandes logros. El objetivo sigue siendo estar en los puntos. "Si puntuamos, será un gran fin de semana. No creo que algo más esté disponible, pues los cuatro primeros equipos están kilómetros por delante de los demás y parecen intocables para el resto de temporada", dice.

"No hay demasiadas mejoras, y necesitamos que algo más aparezca. La normalidad no será el 7º, y luchar por un 9º o 10º será un buen fin de semana", explica el compañero de Lance Stroll.

Pero sabe que esas actualizaciones pueden ser una oportunidad importante: "Es la oportunidad para los que queremos ser equipos top. Habrá un reset y queremos estar en la posibilidad de pelear por cosas más grandes".