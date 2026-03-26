El origen del boicot de Verstappen a un periodista: "Has perdido por dos puntos, ¿lo lamentas?"

El piloto de Red Bull se negó a declarar en la rueda de prensa de Suzuka hasta que un periodista británico con el que vivió un tenso encontronazo al perder con Norris en 2025 abandonara la sala.

Max Verstappen se ha servido su venganza personal en Suzuka con el periodista británico de 'The Guardian' con el que vivió un tenso momento a finales de 2025. El neerlandés se negó a hablar en Japón hasta que el medio abandonara la sala de prensa: "No hablaré hasta que se vaya".

Finalmente el periodista se dio por aludido y abandonó para que las preguntas hacia el tetracampeón mundial pudieran comenzar. Sin embargo, esta historia viene de hace unos meses atrás, cuando el neerlandés perdió el campeonato mundial la pasada temporada ante Lando Norris por tan solo dos puntos de diferencia.

"Max, has perdido por solo dos puntos. ¿Qué piensas ahora del incidente con Russell en España? Con perspectiva, ¿lo lamentas?", preguntaba hace unos meses el reportero británico, recordando al piloto de Red Bull la sanción que recibió en Barcelona. Este error le costó ocho puntos a Verstappen, que de no haber sido penalizado, podría haber revalidado su título de campeón por quinta vez.

Entonces, Max no se mordió la lengua para responder: "Olvidas todo lo demás que ha sucedido en mi temporada, lo único que mencionas es Barcelona con esa sonrisa estúpida. Es parte de las carreras, en la vida se aprende y el campeonato se compone de 24 carreras. También he tenido muchos regalos anticipados de Navidad en la segunda mitad de la temporada, también puedes preguntar por eso". Una contundente respuesta que ya en el momento dejó ver el enfado de Verstappen,

El piloto no perdona y ha demostrado en Japón que aún mantiene en el recuerdo el encontronazo vivido con el periodista británico en 2025. Una demostración más del frustrante inicio de año de Max. Al neerlandés no le están saliendo las cosas en 2026 y espera un año que luce muy complicado para él. Suzuka será su primera oportunidad para reencontrarse con las buenas sensaciones.