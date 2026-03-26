Ahora

Tres meses después

El origen del boicot de Verstappen a un periodista: "Has perdido por dos puntos, ¿lo lamentas?"

El piloto de Red Bull se negó a declarar en la rueda de prensa de Suzuka hasta que un periodista británico con el que vivió un tenso encontronazo al perder con Norris en 2025 abandonara la sala.

Max Verstappen en el GP AustraliaMax Verstappen en el GP AustraliaGetty Images

Max Verstappen se ha servido su venganza personal en Suzuka con el periodista británico de 'The Guardian' con el que vivió un tenso momento a finales de 2025. El neerlandés se negó a hablar en Japón hasta que el medio abandonara la sala de prensa: "No hablaré hasta que se vaya".

Finalmente el periodista se dio por aludido y abandonó para que las preguntas hacia el tetracampeón mundial pudieran comenzar. Sin embargo, esta historia viene de hace unos meses atrás, cuando el neerlandés perdió el campeonato mundial la pasada temporada ante Lando Norris por tan solo dos puntos de diferencia.

"Max, has perdido por solo dos puntos. ¿Qué piensas ahora del incidente con Russell en España? Con perspectiva, ¿lo lamentas?", preguntaba hace unos meses el reportero británico, recordando al piloto de Red Bull la sanción que recibió en Barcelona. Este error le costó ocho puntos a Verstappen, que de no haber sido penalizado, podría haber revalidado su título de campeón por quinta vez.

Entonces, Max no se mordió la lengua para responder: "Olvidas todo lo demás que ha sucedido en mi temporada, lo único que mencionas es Barcelona con esa sonrisa estúpida. Es parte de las carreras, en la vida se aprende y el campeonato se compone de 24 carreras. También he tenido muchos regalos anticipados de Navidad en la segunda mitad de la temporada, también puedes preguntar por eso". Una contundente respuesta que ya en el momento dejó ver el enfado de Verstappen,

El piloto no perdona y ha demostrado en Japón que aún mantiene en el recuerdo el encontronazo vivido con el periodista británico en 2025. Una demostración más del frustrante inicio de año de Max. Al neerlandés no le están saliendo las cosas en 2026 y espera un año que luce muy complicado para él. Suzuka será su primera oportunidad para reencontrarse con las buenas sensaciones.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | Trump carga contra la OTAN: "No han hecho absolutamente nada para ayudar con Irán"
  2. El Gobierno logra los apoyos para sacar adelante el decreto anticrisis en el Congreso
  3. Vox abre expediente a Iván Espinosa de los Monteros para expulsarlo del partido
  4. Toda la historia de Noelia Castillo, desde que solicitó la eutanasia con 23 años hasta su último día
  5. Críticas a Pérez Llorca en Les Corts por el "enchufismo" de su mujer en la Diputación de Valencia: "¿Cree que los valencianos somos bobos?"
  6. Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton: "No quiero poner en riesgo mi cuerpo"